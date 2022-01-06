الامارات | العالم فاروق الباز يطالب بالإعدام شنقاً لمن يبني على الأراضي الزراعية !"

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم فاروق الباز يطالب بالإعدام شنقاً لمن يبني على الأراضي الزراعية !" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر العالم المصري فاروق الباز من البناء على الأراضي الزراعية الحالية، قائلا: "يجب تطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية".

وتابع الباز خلال تصريحات في برنامج "90 دقيقة" على شاشة تلفزيون "المحور"، "هناكل بعض بعد كدا.. يجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي".

وتطرق الباز خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، للمشروعات القومية الزراعية في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهما في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news