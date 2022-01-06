"الآيس كاب" تُفسد تسريحة شعرك؟ إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

عادة ما يتسبب ارتداء قلنسوة "الآيس كاب" في إفساد تسريحة الشعر عند خلع القلنسوة. فما العمل؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الرابطة الألمانية للشركات المنتجة لمواد العناية بالجسم والمنظفات أنه ينبغي استعمال ما يعرف "بالشامبو الجاف"، والذي يتم وضعه على الجذور قبل الخروج من المنزل مباشرة.

وعند خلع القلنسوة لا يتعين على المرأة سوى تدليك فروة رأسها بأطراف أصابعها لوقت قليل لاستعادة رونق التسريحة؛ نظرا لأن من مزايا الشامبو الجاف أنه يعمل على تثبيت الشعر ويمنح كثافة جذابة.

ولمنع تطاير الشعر بعد خلع القلنسوة تنصح الرابطة باستعمال اسبراي يحتوي على زيت الأرجان، الذي يعمل على تثبيت الشعر ومنع تطايره، فضلا عن أنه يرطب الشعر ويمنحه ملمسا ناعما كالحرير ولمعانا يخطف الأنظار.

وبشكل عام، ينبغي العناية بالشعر خلال فصل الشتاء بواسطة شامبو وبلسم يحتويان مواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر مثل البانثينول، ومن ثم يسهل تصفيف الشعر والحفاظ على تماسكه وثباته.