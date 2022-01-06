«القومي للمرأة»: لدينا رقم ساخن لتلقي الشكاوى ضد المعتدين على أي مرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم، رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إن قانون تقنية المعلومات الجديد يساعد الفتيات في الحصول على حقوقهن ضد كل من يبتذهن بالصور أو ما شابه، مناشدة الأهالي بالوقوف بجوار بناتهن حتى لا يضيع حقهن.

المجلس يخصص رقم 15115 لتلقي الشكاوى من مختلف المواطنين

وأضافت أمل عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن المجلس يخصص رقم 15115 لتلقي الشكاوى من مختلف المواطنين، وإرشادهم إلى طريقة تحرير المحضر ضد المعتدي.

وأوضحت رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة: «فيه نسبة كبيرة مش على دراية بالإجراءات اللي المفروض يتبعوها، وفيه قانون اسمه مكافحة جرائم تقنية المعلومات، صدر عام 2018، وبه بنود واضحة وصريحة لكل من يفبرك صور أو فيديوهات أو يخترق حسابات شخصية، وفيه قانون شديد بيعاقب هؤلاء».

ضرورة تقديم دعم للأسرة لمساعدة الفتيات

وأوضحت أمل عبدالمنعم، أن هناك قانونا يخص ضرورة أن تكون معلومات المبلغ سرية، مشيرة إلى ضرورة تقديم دعما للأسرة حتى تساعد الفتيات أو ممن يتعرضن للابتزاز، حتى لا تتفاقم الأوضاع وتصل إلى حد الانتحار.

وتابعت: «لازم يكون فيه دعم أسري، وحاليا ومن ساعة موضوع بسنت خالد وفيه رجال بيكلمونا إن فيه مشكلة عند بناتهم أو زوجاتهم والمحيطين بهم، والمطلوب يكون فيه ترابط أسري قوي لأنهم الدعم الحقيقي، لحد ما الخطوات الرسمية في البلاغ تاخد مجراها».