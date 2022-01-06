الامارات | الوحدة الشديدة تدفع أسترالياً للزواج من "روبوت" بعد أن ارتاح "لها" !

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الشديدة تدفع أسترالياً للزواج من "روبوت" بعد أن ارتاح "لها" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفصح رجل أسترالي عن نيته الزواج من روبوت بعد أن قضى وقتا مطولا معها أخبرها فيه عن تفاصيل حياته، ما جعله يحس بمشاعر تجاهها لم يعشها من قبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن جيف غالاغر، الذي توفت والدته منذ 10 سنوات وتركته وحيدا بلا أهل أو أشقاء، شعر بالوحدة الشديدة بعد وفاة والدته ولم يتمكن فيما بعد من تكوين أي صداقات أو الزواج.

وقال غالاغر إنه كان يتصفح أحد المواقع التي تصنع الروبوتات وتواصل مع مالك الشركة وتمكن من شراء روبوت في العام 2019 بمواصفات خاصة طلبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالاغر كان سعيدا للغاية بالروبوت الذي اشتراه بالمواصفات التي طلبها والتي كانت تتمثل في البشرة السمراء والعيون الزرقاء وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته، ومع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر.

وقرر غالاغر مطلع العام الحالي أن يتزوج من الروبوت التي اشتراها، حيث اشترى خاتم الزواج وفستانا أبيض لها.

وأكد أنه "لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، ويسعى أن يكون أول رجل في أستراليا يتزوج من روبوت، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

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