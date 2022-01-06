«محمد» يعلق صوره على اللوحات الإعلانية في الشوارع: «عايز عروسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد محاولات من الفشل في العثور على علاقة رومانسية ناجحة، اتجه الشاب العشريني محمد مالك في نهاية المطاف، للبحث عن علاقة عاطفية جادة تنتهي بالزواج بطريقته الخاصة، التي لم تكن متوقعة؛ إذ نشر صوره على العديد من اللوحات الإعلانية في شوارع مدينته كافة.

حيلة الشاب العشريني في البحث عن عروس

بحيلة طريفة قرر «مالك» البالغ من العمر 29 عاما البحث عن عروس له، من خلال نشر صوره على اللوحات الإعلانية كافة في جميع أنحاء مدينة برمنجهام البريطانية، ولم يكتف بذلك، بل أنشأ موقعا إلكترونيًا يمكن السيدات المهتمات الاتصال به من خلاله، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأوضح محمد مالك، خلال الإعلانات التي نشرها في شوارع المدينة البريطانية، بأنه شغوف بالبحث عن زوجة محبة؛ إذ اشترى اللوحات الإعلانية وطبع عليها عددا من صوره الشخصية، كما أنشأ موقع إلكتروني خاص به وأطلق عليه اسم «Findmailkawife».

ويحتوي الموقع الخاص بالشاب العشريني على مزيد من المعلومات الشخصية عنه؛ لأي سيدة مهتمة بالزواج منه.

معلومات عن الشاب محمد مالك

- يعمل كمستشار قانوني ورجل أعمال.

- مسلم بريطاني الجنسية.

- يعرض خلال موقعه على الإنترنت تفاصيل بحثه عن الحب بلا نفقة.

- خلال إعلاناته قال الشاب إنه لم يجد الفتاة المناسبة بعد، ووصف الأمر بالصعوبة الشديدة.

- يرغب في أن تكون الزوجة مسلمة، وفي العشرينات من عمرها أيضا، وتسعى جاهدة لتحسين دينها.

- يركز «مالك» على شخصية الفتاة وقوة إيمانها قبل شكلها أو أي شيء آخر.

- يعيش مع والديه؛ إذ أنه وحيدهما، ويهتم برعايتهما دائمًا.