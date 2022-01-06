10 معلومات عن مها أبو عوف.. ظهرت لأول مرة كمذيعة برنامج تمارين رياضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد ضربت الوسط الفني، خلال الساعات الأخيرة، بسبب رحيل الفنانة مها أبو عوف، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عقب مسيرة فنية كبيرة قدمت خلالها أدوارا مختلفة ومتنوعة، زادت عن 130 عملا ما بين السينما والدراما، لتلحق بشقيقها النجم عزت أبو عوف، الذي رحل في يوليو 2019.

ويقدم «الوطن» بعض المعلومات عن الفنانة مها أبو عوف، التي فارقت الحياة، اليوم الخميس.

نشأة مها أبو عوف

- مها أبو عوف تنتمي لأسرة من أب صعيدي بمحافظة المنيا، هو الفنان أحمد شفيق أبو عوف، الذي كان ضابطا، وبعدها موسيقار وملحن وعضو برلمان، وأم من أصول تركيه، وشقيقها هو النجم الراحل عزت أبو عوف.

- بدأت مها أبو عوف مسيرتها الفنية بعد أن تخرجت في الجامعة الأمريكية كعضوة في الفرقة الغنائية «4m»، مع أشقائها الثلاث بقيادة «عزت»، وقدموا معًا أغاني شهيرة، منها «دبدوبة التخينة» و«ولا عاجبك كده ولا كده».

- أول ظهور لمها أبو عوف على شاشة التليفزيون كان كمذيعة لبرنامج خاص بالتمارين والفقرات الرياضية.

زواجها من عمر خورشيد

- تزوجت مها أبو عوف من عمر خورشيد، عازف الجيتار الشهير، عام 1981، لكنه توفي بالعام ذاته، وأنجبت بعدها ابنها الوحيد «شريف»، من زوج آخر.

- واجهت مها أبو عوف مشكلات قاسية في الإنجاب، بعد أن فقدت جنينها من زوجها الأول عمر خورشيد، لتدخل في مشكلات متعلقة بالإنجاب منعتها منه لمدة وصلت إلى 15 عامًا، حتى رزقها الله بابنها الوحيد «شريف».

- ملامح مها أبو عوف جعلت أغلب أدوارها في السينما والدراما تذهب ناحية السيدة الارستقراطية، صاحبة الحسب والنسب.

- أول دور فني للفنانة الراحلة كان أمام الإمبراطور أحمد زكي، في فيلم «أنا لا أكذب ولكني أتجمل»، عام 1981، من بطولته مع الفنانة آثار الحكيم.

تشجيع محمد صبحي

- دورها في فيلم «المجنونة» تسبب في انهيار وبكاء ابنها، بعد رؤيته مشهد لها وهي مربوطة وتهدد بالسكين؛ إذ كان عمره وقتها 4 سنوات.

- الفنان محمد صبحي أول من شجع مها أبو عوف على تقديم أدوار كوميدية، وهو ما فعلته من خلال شخصية «شاكيرا» في مسلسل «يوميات ونيس».

- عرفت مها أبو عوف بنبأ وفاة شقيقها النجم «عزت» خلال تواجدها بالسعودية، ونزلت مصر سريعا لحضور الجنازة والعزاء، وعادت بعد ساعات للمملكة لاستكمال عرضها في مهرجان جدة.