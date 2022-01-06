ما هي الوحمة القفوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن الوحمة القفوية عبارة عن بقعة حمراء تظهر بمؤخرة الرقبة لدى حديثي الولادة، مشيرة إلى أن هذه البقعة تتخذ شكلا غير منتظم ويتراوح حجمها بين 5 و10 ملم.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذه البقعة تنشأ بسبب توسع أوعية دموية صغيرة في الجلد، مطمئنة بأنها تعد غير ضارة ولا تدعو للقلق؛ فهي لا ترجع إلى أية عوامل وراثية ولا تنشأ بسبب أية مؤثرات بيئية أثناء الحمل.

وغالبا ما تتلاشى الوحمة القفوية من تلقاء نفسها خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل.

وفي حال استمرار وجود الوحمة لمدة أطول من ذلك أو في حال ازدياد حجمها، فينبغي حينئذ استشارة طبيب الأمراض الجلدية لبحث إمكانية إزالتها بواسطة الليزر.