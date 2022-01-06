كيفية تقليم أظافرك بالمنزل في 10 خطوات: «مش هتحتاجي صالون تجميل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالأظافر أمر هام وشائك بالنسبة للسيدات؛ إذ أن تقليمها والعناية بها من مظاهر الاهتمام بالشكل الجمالي التي تحرص عليه كل فتاة، بجانب طلائها بألوان وأشكال جمالية من حين لآخر.

ووفق ما ذكر مركز الوقاية من الأمراض «cdc»، فإن الأوساخ والجراثيم التي تتراكم داخل الأظافر يمكن أن تسبب في انتشار العدوى، مثل الديدان الدبوسية، لذلك يجب قص الأظافر الطويلة وتنظيف الجوانب السفلية بشكل متكرر بالماء والصابون.

خطوات تقليم الأظافر داخل المنزل

ولتقليم الأظافر والحفاظ على عنايتها بشكل جيد، تذهب العديد من السيدات إلى صالونات التجميل لعمل الباديكير الذي يساعد على المظهر الجمالي للأيدي، لذلك نقدم لكي خلال السطور طرق وخطوات تقليم الأظافر داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل.

- قبل قص الأظافر أو تنظيفها، يجب تنظيف جميع المعدات، التي تتمثل في على سبيل المثال في قصافة الأظافر والمبردات، بشكل صحيح.

1- اجعلي الأظافر قصيرة وقصها كثيرًا.

2- نظفي الجانب السفلي من الأظافر بالماء والصابون أو فرشاة الأظافر في كل مرة تغسل فيها يديك.

3- نظفي أي أدوات للعناية بالأظافر قبل الاستخدام.

4- تجنب قضم أو مضغ الأظافر.

5- تجنب قطع الجلد الزائد.

قص الظفر بشكل مستقيم

6- لتقليم أظافرك بمظهر جيد، قومي بقص الظفر بشكل مستقيم.

7- استخدمي مبرد أظافر أو لوح صنفرة لتدوير الأظافر قليلا في الزوايا؛ إذ سيساعد ذلك على إبقائها قوية ويمنعها من الالتصاق بأشياء مثل الملابس أو الأثاث.

8- نعمي الحواف الخشنة أو غير المستوية باستخدام مبرد أظافر أو لوح صنفرة.

9- ابردي الظفر دائمًا في الاتجاه ذاته، لأن فعل ذلك ذهابًا وإيابًا يمكن أن يضعف أظافرك.

10- رطبيها بعد التشذيب للمساعدة في الحفاظ على مرونة أظافرك، وهذه الخطوة مهمة بشكل خاص عندما يكون الهواء جافا.