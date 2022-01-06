لايف ستايل

أحدث أشكال جمبسوت المحجبات.. «تألقي في الشتاء»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحدث أشكال الجمبسوت للمحجبات

جمبسوت المحجبات يعطي للمرأة التي ترتديه جاذبية لامثيل لها، لذا نجد أغلب الفتيات يبحثن عنه بألوانه المختلفة، وخاصة الأسود لما له من إطلالة متحشمة، لذا تعرض «هن» خلال التقرير التالي، أحدث أشكال الجمبسوت للمحجبات، كما جاءت على موقع «Vogue».

أحدث أشكال جمبسوت المحجبات

يعطي الجمبسوت شكل جذاب، وذلك بتنسيق الألوان مع بعضها البعض، إذ يمكن تنسيق الجمبسوت الأبيض مع حجاب من اللون الأحمر، واختيار أي لون من الحذاء المفضل، ويمكن تنسيق الجمبسوت من اللون الأسود مع حجاب من اللون الفاتح الذي يعطي مظهرًا جذاب للجمبسوت الأسود للمحجبات.

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الجمبسوت الفضفاض 

يحتوى على بنطلون واسع، لضمان عدم إبراز تفاصيل الجسم والحصول على الإطلالة المحتشمة.

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الجمبسوت بموديل بنطلون علاء الدين

يعطي إطلالة رائعة للمرأة التي ترتديه مما يجعله مناسب للمحجبات.

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الجمبسوت الذي يتكون من بعض الكسرات

الجمبسوت الذي يتكون من بعض الكسرات التي تعمل على إخفاء منطقة البطن والأرداف وعدم تحديد تفاصيل الجسم، الأمر الذي يساعد الفتيات المحجبات على ارتداء الجمبسوت مع الحجاب.

أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها لـ ارتداء الجمبسوت

ارتداء الجمبسوت مع كارديجان أو بليزر طويل أو جاكيت من الجينز، تعد من أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها لارتداء الجمبسوت بشكل محتشم يتناسب مع الحجاب.

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ويمكن اختيار الجمبسوت من قماش الكتان أو القطن أو الشيفون الذي يحتوى على بطانة أسفله، مما يجعله مناسب للفتيات المحجبات الباحثات عن الاطلالة المحتشمة.

جمبسوت ذو الكاب الملكي 

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الذي يحتوى على بعض التطريزات باللون الأسود في الجزء العلوي منه، أو يمكن اختيار الجمبسوت الأبيض مع طرحة ذهبية اللون وحذاء ذو كعب عالي من اللون الذهبي المائل للون النحاسي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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