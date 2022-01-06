حصاد الجرائم الزوجية 2021.. تعذيب وطعن وانتحار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سجّل العام 2021 جرائم زوجية مأساوية، تنوعت بشاعتها بين قتل وتعذيب وذبح، وكان الضحية أحد الزوجين، بعد اندلاع خلافات لم تهدأ حدّتها إلا برحيل أحدهما، ومن هذه الجرائم، طعن رجل لزوجته بـ11 طعنة، وقتل رجل على يد زوجته بدم بارد، وتعذيب زوجة وبعض أفراد أسرتها على يد زوجها.

ويقدّم «هن» في التقرير التالي أبرز الجرائم الزوجية التي شهدها عام 2021 كما يلي:

خُط الفيوم يقتل حماته ويعذب زوجته

قبل شهر من الآن ومع بداية نوفمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، القبض على مسجل خطر احتجز أفراد أسرة زوجته كرهائن، لمساومة الشرطة كي لا يتم القبض عليه، ونجحت الأجهزة الأمنية في إصابته وضبطه وتحرير المحتجزين.

وأوضحت التحريات آنذاك أنّ المتهم قتل حماته وألقى جثتها داخل فناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات قليلة، بعد أن عذّب عدد من أفراد الأسرة، إلى جانب زوجته التي حصلت على النصيب الأكبر من التعذيب والضرب.

أب ينهي حياة ابنته وزوجته ليلة خطبتها

شهدت محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث أمسك أب بسلاح ناري وأطلق أعيرة نارية، تسبّبت في مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 من أبنائه وأقاربه، ليقرر إنهاء حياته بذات السلاح بعد ارتكاب جريمته.

جاءت الجريمة بعد خلافات أسرية، ازدادت حدتها حين قررت الأم خطبة ابنتها بينما كان الأب رافضًا، وليلة الواقعة وأثناء حضور المهنئين داخل منزل العائلة بحفل الخطبة، اقتحم الأب منزل شقيق زوجته مكان إقامة الحفل وأصابهم بأعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته، فقتل ابنته وخالها ونجل الأخير وزوجته وأصاب 4 آخرين.

مقتل عروس الدقهلية

جريمة مأساوية شهدتها محافظة الدقهلية، حين لقيت عروس مصرعها على يد زوجها بعد 3 أيام من حفل زفافها، لكن التحريات أبرأت الزوج، وأكدت أنّ العروس طعنت نفسها وقطعت شريان يدها، وأكدت لأسرتها قبل وفاتها أنّ زوجها برئ من الجريمة وأنّها طعنت نفسها نتيجة اضطرابات نفسية.

طبيب يقتل زوجته

من بين الوقائع الأشهر لهذا العام، جريمة قتل طبيب أسنان لزوجته في الدقهلية، حين طعنها 11 طعنها في جسدها بسبب مشادة كلامية انتهت بقتل الزوجة.

سيدة تقتل زوجها في طوخ

في لحظة غضب تام، دبت مشادة بين «ريهام» وزوجها، ما جعلها تحضر سكينًا وتطعنه في صدره دون أن تشعر، ليتحول زوجها إلى جثة هامدة غارقًا في دمائه وسط حالة من الذهول، مبررة اعتدائها على المجني عليه، بأنّه جاء دفاعا عن نفسها حتى يكف عن تعذيبها.