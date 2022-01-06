التجشؤ المستمر.. علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن التجشؤ من وقت إلى آخر يعد أمرا طبيعيا، مؤكدة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار التجشؤ لمدة تزيد عن 4 إلى 6 أسابيع.

وأوضحت الرابطة أن التجشؤ المستمر قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي" (Post-nasal drip)، والتي تعني نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق، ويحدث ذلك عندما يتم إنتاج المخاط بكميات مفرطة بواسطة الغشاء المخاطي للأنف. وتشمل الأعراض أيضا رائحة الفم الكريهة والعطس المستمر.

كما قد يرجع التجشؤ المستمر إلى الارتجاع المعدي المريئي (Gastroesophageal reflux disease)، والذي يحدث بسبب الارتداد غير الطبيعي لحمض المعدة إلى المريء، والذي تشمل أعراضه أيضا حرقة المعدة (الحموضة) وبحة الصوت.

وفي حالات نادرة يمكن أن ينذر التجشؤ المستمر بالإصابة بأحد أورام الحلق والحنجرة.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التجشؤ المستمر، والذي يتحدد على أساسه العلاج؛ فعلى سبيل المثال يتم العلاج بالمضادات الحيوية إذا كان السبب يكمن في متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي". أما إذا كان السبب يرجع إلى الارتجاع المعدي المريئي، فيتم العلاج حينئذ بواسطة الأدوية، التي توقف إفراز العصارة المعدية الحمضية.