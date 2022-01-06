الامارات | معرض فني يستكشف مناسك رحلة الحج

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فني يستكشف مناسك رحلة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في العام الجديد، دعمها للمبدعين من أنحاء العالم، داعيةً المبدعين وعشاق الفنون الإسلامية المعاصرة، وهواة الفنون البصرية، ورواد المكتبات، إلى زيارة معرض «رحلة» للفنانة التشكيلية الزنجبارية المقيمة في لندن، صديقة جمعة، الذي تستضيفه في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في الفترة من اليوم حتى 14 يناير 2022.

ومن خلال 10 لوحات فنية معاصرة مبتكرة، يستكشف المعرض رحلة أداء مناسك الحج الفريدة التي شكّلت دوماً مصدر إلهام لأعمال الفنانة جمعة؛ حيث يأسرها مشهد ملايين المصلين الذين يطوفون حول الكعبة كالنجوم في مجرة، والإسطرلاب الذي يوجه المؤمنين إلى مكة لأداء صلاتهم اليومية، وجاذبية الحج الذي يشكل أداؤه طموحاً لجميع المسلمين. وقال المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: «نقدم للفنانين من أنحاء العالم فرصة ثمينة للتفاعل مع المشهد الثقافي والفني الثري في الإمارة، عبر استثمار الأصول الثقافية التي نرعاها. وقد تم اختيار مكتبة الصفا للفنون والتصميم كونها متخصصة في المجالات الإبداعية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news