الامارات | 1000 مشترك من 77 جنسية في «مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشترك من 77 جنسية في «مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، أكثر من 1000 مشاركة من 77 جنسية في مسابقة التصوير الهادفة لالتقاط أبرز مكونات الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وتسليط عدسات المصورين من الهواة والمحترفين على أجمل معالم شتاء الإمارات الطبيعية والسياحية والترفيهية والثقافية، وإبراز التنوع الاستثنائي لمجتمعها التعددي المتناغم.

وتلقت المسابقة حتى الآن أكثر من 221 صورة إبداعية في موضوعاتها التسعة التي تشمل الصحراء، والبحر، والجبل، والوديان، والإمارات من الأعلى، ضمن فئة «الصورة الواحدة»، المفتوحة للجمهور العام، وموضوعات الإمارات في عيونكم، وبرّية الإمارات، ووجوه من الإمارات، وحياة الشارع من الإمارات، ضمن فئة «الملف المصوَّر» المخصصة للمصورين المحترفين.

وإلى الآن، يتصدر موضوع «الإمارات في عيونكم» عدد الصور التي تلقتها المسابقة بواقع 91 صورة إبداعية، يليه موضوع «حياة الشارع من الإمارات» الذي سجل 77 صورة إبداعية، ثم موضوع «برّية الإمارات» الذي سجل 42 صورة إبداعية، و«وجوه من الإمارات» الذي سجل 35 صورة. وتوزعت المشاركات بين فئات عمرية مختلفة تصدرتها الفئات العمرية من سن 35 عاماً فما دون، حيث بلغ عددهم 342 مشاركاً ومشاركة، وبلغ عدد المشاركين الذين راوحت أعمارهم بين 35 و45 عاماً نحو 321.

وتصدرت دولة الإمارات بعدد المشاركين بواقع 233 مشاركاً حتى الآن، تلتها الهند بـ182 مشاركاً، وإيران بـ55 مشاركاً، والفلبين بـ48 مشاركاً، وباكستان بـ36 مشاركاً، ومصر بـ33 مشاركاً، وتركيا وإندونيسيا بـ29 مشاركاً من كلٍّ منهما، وروسيا بـ23 مشاركاً، وإيطاليا بـ12 مشاركاً.

وتستمر المسابقة في فتح باب المشاركة للجميع من سن 18 عاماً بالتسجيل وتحميل الصور الإبداعية التي يلتقطون بها جمال شتاء الإمارات وطبيعتها ومجتمعها عن طريق الموقع الإلكتروني لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير www.hipa.ae.

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