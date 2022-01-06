الامارات | «ثقافة الشارقة» تحتفي بمؤلفي إصداراتها للعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الشارقة» تحتفي بمؤلفي إصداراتها للعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة محمد إبراهيم القصير، عدداً من مؤلفي إصدارات الدائرة للعام 2021، في حفلِ أقيم في مقر الدائرة أمس لستة كتّاب وكاتبات، وهم: محسن سليمان، وهند سيف البار، والدكتور لقمان شطناوي، والدكتورة عائشة جمعة الشامسي، والدكتورة حصة عبدالله الكتبي، وآمنة محمود الهاشمي، حيث تنوّعت مؤلفاتهم بين النقد، والأطروحات الجامعية، وشعر وقصص للأطفال، والـتأليف المسرحي. وسلّم القصير المبدعين الستة شهادات تقديرية احتفاءً بنتاجهم الفكري والإبداعي.

ورحّب بدايةً بالكتّاب والكاتبات والحضور، وقال إن العمل النشري المتواصل في دائرة الثقافة ما هو إلّا ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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