الامارات | تعويضات بالمليارات لأطفال السكان الأصليين وعائلاتهم في كندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعويضات بالمليارات لأطفال السكان الأصليين وعائلاتهم في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كندا عن اتفاق مبدئي بقيمة 40 مليار دولار كندي (27.8 مليار يورو) لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين وأسرهم الذين كانوا ضحايا تمييز في إطار برنامج حماية الطفولة الذي يعتمدون عليه، وعن إصلاح هذا البرنامج.

وقال وزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين في الحكومة الفدرالية مارك ميلر، في مؤتمر صحافي، إن هذا التفاهم الذي أعلن عن قيمته في ديسمبر رئيس الوزراء جاستن ترودو «هو أهم اتفاق تعويضات في تاريخ كندا».

ويهدف الاتفاق الذي سيتم إنجازه في الأشهر المقبلة إلى إنهاء سنوات من النزاعات القضائية بشأن المبالغ التي خصصتها الدولة الفدرالية لخدمات حماية الأطفال للشعوب الأولى، مقارنة بتلك المقدمة للأطفال من غير هؤلاء السكان الأصليين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news