الامارات | بابا الفاتيكان ينتقد الأزواج غير الراغبين في إنجاب أطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان ينتقد الأزواج غير الراغبين في إنجاب أطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الأزواج الذين يؤثرون عدم الإنجاب. وقال البابا لعشرات الحضور في قاعة المقابلة العامة في الفاتيكان أمس: «عدد كبير للغاية من الأزواج ليس لديهم أطفال لأنهم لا يريدون أي أطفال، أو لديهم طفل واحد فقط لأنهم لا يريدون المزيد».

وأضاف زعيم الكنيسة الكاثوليكية: «لكن لديهم كلبان، وقطتان. كلاب وقطط تحل محل الأطفال.. نعم، أتفهم، يجعلكم هذا تضحكون، لكن هذا هو الواقع». وحذر من أن الحضارة تشيخ وتفتقر إلى الإنسانية لأن ثراء الأبوة يضيع.

وشدد البابا على أن «أولئك الذين يعيشون في العالم ويتزوجون يجب أن يفكروا في إنجاب الأطفال». كما قال إن إنجاب الأطفال بشكل طبيعي أو من خلال التبني يمثل مخاطرة، لكن عدم الإنجاب هو مخاطرة أكبر.

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