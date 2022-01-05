ندى الكامل تستعرض رشاقتها في تدريبات الرقص بعد الانفصال عن أحمد الفيشاوي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على «انستجرام»، إذ نشرت بعض الصور والفيديوهات وهي تؤدي تدريبات الرقص، إلى جانب استعراض رشاقتها.

انفصال ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

وكانت أعلنت ندى الكامل انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها على «انستجرام»، معلقة على خبر انفصالها: «من امرأة قلبها هلك وانطفىء.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وتابعت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي، وأسرتنا لقد عشت معك أربع سنوات، واعتقد اني كنت نعم الزوجة، والسند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني اعتقد أنك الأن سعيد من غيري ولست تعيس».

سمية الألفي تعلق على انفصال أحمد الفيشاوي

بينما قالت الفنانة سمية الألفي، والدة الفنانة أحمد الفيشاوي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تعقيبا على قرار الانفصال، إنها لا تريد التدخل في الأمور الشخصية، ولا تحب أن تتحدث عنها، وتمنت التوفيق لهما في حياتهما الخاصة بعد الانفصال.

كما صرحت مصادر مقربة من الطرفين، بأن أحمد الفيشاوي حاول حل الخلاف مع ندى الكامل، لكن كل محاولته انتهت بالفشل، حتى جاء ظهوره لأول مرة من غيرها في العرض الخاص لفيلم «ريستا»، موضحًا أن والدته الفنانة سمية الألفي تحاملت على نفسها رغم حالتها الصحية السيئة، للتواجد بجانبه في العرض الخاص.

وتجنب أحمد الفيشاوي الظهور أمام الصحفيين حتى لا يسأل عن سبب غياب ندى الكامل عن العرض الخاص للفيلم، فدخل مسرعًا إلى قاعة العرض بعيدًا عن الكاميرات، وذلك منعًا لسؤاله عن غياب ندى الكامل.