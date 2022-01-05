طريقة عمل الكنافة بالمهلبية.. «اعمليها زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في المناسبات المختلفة، يقع الاختيار على الكنافة بالمهلبية، كونها من الحلويات التي تتميز بطعم رائع، وتتعدد أنواع الكنافة وحشواتها فهناك «الناعمة، الخشنة، المبرومة، ميني الكنافة، كنافة التوست، كنافة الشعرية»، وتختلف الحشوات بالفول السوداني، العجوة، الزبيب وجوز الهند.

وتعرض «هُن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المكونات

كيلو كنافة.

1 كوب زبدة.

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

المهلبية.

2 كوب لبن.

2 ملعقة نشا.

1 ملعقة سكر.

خطوات عمل الكنافة بالمهلبية

تقطيع الكنافة قطع صغيرة ويوضع عليها الزبدة الزائبة، وتقلب ويوضع نصف الكنافة في الصينية.

وضع المهلبية على النار حتى الوصول للسمك المعروف لها ثم توضع فوق الكنافة، ثم وضع باقي الكنافة وتسوى.

وضع الصينية على درجة حرارة 180 في فرن ساخن من قبل حتى تمام التسوية.

طريقة عمل الكنافة نابلسية

نقدم لكِ طريقة عمل الكنافة نابلسية، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا»، على سي بي سي سفرة.

المكونات

كيلو كنافه.

سمنة.

ألوان طعام برتقالي.

نصف كيلو جبنة عكاوي.

جبنة موتزاريلا.

شربات.

قشطة.

فستق.

خطوات عمل الكنافة النابلسية

تذويب السمنة ثم إضافة لها اللون وتقليبه جيدا، ثم وضعه على الكنافة وخلطه جيدا.

دهن الصينية بالسمنة، ثم إضافة طبقة من الكنافة ثم حشوها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا، ثم وضع طبقة أخرى من الكنافة.

إدخال الصينية الفرن حتى تمام النضج، ثم تسقى بالشربات السميك، وتزينها بالقشطة والفستق.

طريقة عمل الكنافة السادة

المكونات

نصف كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب سمنة.

زبيب.

فول سوداني.

جوز هند.

شربات.

خطوات عمل الكنافة السادة

خلط الكنافة مع السكر البودرة والسمنة السايحة، ثم تشكل طبقة من الكنافة في صينية والضغط عليها.

إضافة طبقة من الزبيب وجوز الهند والفول السوداني، ثم إضافة طبقة أخرى من خليط الكنافة.

وضع الكنافة في الفرن حتى النضج، ثم سقيها بالشربات وتقطيعها وتقديمها.