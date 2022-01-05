منى زكي بإطلالة جديدة في أحدث جلسة تصوير.. «تشبه الأميرات» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة «هاربرز بازار» العربية، إذ ظهرت بإطلالة تحمل البساطة والرقي مواكبة لأحدث صيحات الموضة لعام 2022، ونشرت صور من جلسة التصوير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

منى زكي تمزج بين الكلاسيكية والبساطة والأنوثة

ومن بين الإطلالات التي ظهرت بها الفنانة منى زكي، بدلة حريمي تميزت بأكتاف مرفوعة، ينتمي تصميمها لقصة الـv، غلب عليها اللون الأبيض، زينت بعقد مرصع بحبات الألماس نسقت معه قبعة فخمة مصممة على شكل الزهرة البيضاء على خصلات شعرها.

وفي إطلالة أخرى ظهرت الفنانة منى زكي، مرتدية بدلة حريمي، بسيطة التصميم، لاتحمل أي نقوش، مصممة من قماش فاخر باللون الأحمر، تنتمي لقصة الـV، وزينت بعقد مصمم بشكل الفراشة مرصع بالؤلؤ، ارتدت قبعة كلاسيكية زينت بالفيونكة.

واختارت اللون الأسود، إذ ارتدت فستانًا مجسمًا من أعلى ومنقوشًا من أسفل، بأكمام طويلة، ينتمى لصيحة الأوف شولدر، وتزينت بعقد صمم من فصوص الألماس مع قراط من نفس تصميم العقد وساعة يد بسيطة التصميم.

واعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحات شعر تناسب مع إطلالاتها، وتسمح بارتداء القبعات المختلفة، ووضعت مكياجًا صاخبًا، معتمدًا على الألوان الترابية مع تحديد العين بالكحل والماسكرا السوداء.

مجلة «Vogue» العالمية تحتفل بعيد ميلاد منى زكي

كانت احتفلت مجلة الموضة العالمية «Vogue»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلاد منى زكي، من خلال وضع صورة الفنانة، عندما كانت نجمة غلاف المجلة في يناير 2021، على صفحة المجلة على «إنستجرام»، وعلقت عليها «عيد ميلاد سعيد للفنانة منى زكي وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد النجمة المصرية، تستعيد المجلة أجمل إطلالات نجمة غلافنا سابقا خلال مشوارها الفني، بداية من اختيارها سفيرة يونيسيف وحتى فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز».