الامارات | باحث سعودي يثير عاصفة من الجدل بعد تصريحات «مستفزة» عن القبائل

شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سعودي يثير عاصفة من الجدل بعد تصريحات «مستفزة» عن القبائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت تصريحات تلفزيونية اعتبرت مستفزة للباحث السعودي في علم الاجتماع، سعد عبد الله الصويان، دعا فيها إلى إلغاء دور القبائل في المجتمع، جدلا واسعا في الوسط السعودي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقاء في برنامج «في الصورة»، قال سعد عبد الله الصويان، الذي درس «الأنثروبولوجيا» في الولايات المتحدة: «أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري، من أجل دمج المجتمع».

وأشار الصويان إلى أن «الناس تعلمت وصار هناك حرية شخصية ولم يعد الشاب يسمع كلام والده بالزواج من بنت فلان، ولا البنت صارت تسمع كلام أهلها بالزواج من ابن عمها»، معتبرا أن «دور القبيلة انتهى الآن، وأن رؤية 2030 حرفت الاتجاه للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، وأن الناس الآن بدأت تحقق مكاسب بعيدا عن أصلك وفصلك».

ولفت الباحث السعودي إلى أن «مفهوم الوطن بدأ يتكرس، إذا أردت إثبات هويتك فقل إنك سعودي وخلاص».

وشكك الباحث السعودي بوجود"نسب موحد لكل قبيلة".

وتحت"هاشتاغ":»#القبيله_خط_أحمر«، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ما بين مؤيد لكلام الصويان، وما بين معارض، وعلق الأكاديمي السعودي، محمد الزهراني بالقول:«حتى لا يصل سعد الصويان لمبتغاه وحتى لا يصطاد السطحيون في المياه العكرة، دفاعنا عن القبائل هو دفاع عن مكون أساس وجوهري في تكوين الدولة والوطن، وهذا لا يقصي المكونات الأخرى باختلافاتها العرقية والنسبية والطائفية والتاريخية.. ولو تعدّى الصويان عليها لدافعنا عنها».

وانتقد الباحث في مجال الأمن الفكري، محمد الهدلاء، الصويان قائلا:«القبيلة مكون أساس من المجتمع واستفزاز المجتمع في أهم مكوناته غير مقبول أو معقول واستهانة به، وما قاله ليس وجهة نظر بل محاولة لجر المجتمع لعنصرية أشعل هو نارها، يجب الأخذ على يده وتأديبه مع وضع خطوط حمراء لمعد ومقدم البرنامج لا يتجاوزها لخلفيته المعروفة».



كما قال المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، ردا على الصويان:»لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!! لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !! القبيلة هوية وانتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!».

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