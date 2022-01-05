الامارات | تحذير من مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة وأمراض قلب قاتلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة وأمراض قلب قاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر فريق عمل وطني أمريكي من تناول أحد المكملات الغذائية لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة حسب ما نشره موقع «إيت ذيس».

ونشرت فرقة العمل الوقائية الأمريكية (USPTF)، مسودة بيان على موقعها الإلكتروني قائلة إنها «أوصت رسميًا بعدم تناول مكملات"بيتا كاروتين".

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن أحد أعضاء فريق البحث قوله إن«الدراسات تشير إلى أن مكملات «بيتا كاروتين» قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر أكبر(كالمدخنين)».

كما وجدت خمس دراسات«زيادة ملحوظة إحصائيًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية» لدى الأشخاص الذين تناولوا مكملات«بيتا كاروتين» بعد 4 إلى 12 عامًا من متابعتهم.

وقال جون وونغ، العضو المنتدب في مركز«تافتس» الطبي الأمريكي في بوسطن، في بيان:«تشير الأدلة إلى عدم وجود فائدة من تناول «فيتامين-E»، ويمكن أن يكون البيتا كاروتين ضارًا، لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وخصوصا لأولئك الذين يدخنون، كما يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، أو السكتة دماغية».

«بيتا كاروتين» هو مادة كيميائية نباتية طبيعية، وهي واحدة من العديد من الأصباغ الحمراء والبرتقالية والأرجوانية الموجودة في الفواكه والخضروات. ويوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الجزر والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة والمشمش.

لكن عزل بعض المواد الكيميائية من الفواكه والخضروات في شكل مكمل قصة مختلفة، ويمكن أن تحتوي بعض مكملات بيتا كاروتين التجارية على جرعات مضاعفة من المادة، والتي تفوق مما يوصي الخبراء بالحصول عليه من نظام غذائي صحي.

وقال مدير مركز جونز هوبكنز ويلش للوقاية والأوبئة والبحوث السريرية لاري أبيل،:«الحبوب لا تحسن بالضرورة الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة».

وأضاف:«توصيات التغذية الأخرى لها أدلة أقوى بكثير على الفوائد، كاتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، وتقليل كمية الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والسكر الذي تتناوله».

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