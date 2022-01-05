أحدها بـ58 مليون دولار.. أسعار منازل المشاهير حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائمًا ما تخطف منازل المشاهير الأضواء، ويسعى الجمهور دائمًا إلى معرفة تفاصيلها، وتكلفتها،

واستغلت النجمة البريطانية أديل انخفاض سعر قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم، الواقع في بيفرلي هيلز، إلى نحو النصف وقامت بشرائه.

واشترت أديل قصر نجم هوليوود الشهير سيلفستر ستالون مقابل 58 مليون دولار، بعد أن فشل الأخير في يبعه مقابل 110 ملايين.

وهنا يرصد لكم "الخليج 365"، تكلفة منازل عدد من المشاهير ومساحتها، وفقا لموقع ."elledecor"

- زين مالك

يعيش زين مالك في منزل اشتراه بـ10 مليون دولار، عبارة عن دور في عمارة يبلغ مساحته 1096متر، مكون من أربع غرف نوم ومطبخ فاخر.

يعتمد المنزل على الديكور الحديث، وكان اللون الأبيض غالب على الأثاث، بالإضافة إلى الأسود والرصاصي الفاتح.

- جيجي حديد

تعيش جيجي حديد، عارضة الأزياء الشهيرة، في منزل بمساحة 284م، بحوالي 2.45 مليون دولار

واعتمد ديكور مودرن غلب عليه اللون الأبيض في كافة المنزل بما في ذلك المطبخ، أما غرفة النوم فأبرز ما يمزيها هو جانب كامل من الزجاج الشفاف، يكشف الشارع والمدينة.

- مايلي سايروس

تعيش المغنية الأمريكية مايلي سايروس، في منزل بقيمة 5.995 مليون دولار، تصميم المهندس المعماري Montecito Bob Easton، وبمساحة 2651 م.

دمجت سايروس بين الألوان الأبيض والبني في الديكور، بالإضافة إلى الأثاث الفخم، والزهور الموجودة في كل مكان.

- دانيل رادكليف

يملك دانيل رادكليف، منزلًا بمساحة 561م، بمبنى ذات جدران زجاجية مع صالة ألعاب رياضية كبيرة بالإضافة إلى حمام سباحة.

تميز المنزل بديكورات مودرن بسيطة، إلى جانب الأرضية الخشبية، ومكتبة صغيرة.

- ريهانا

المطربة الشهيرة تعيش في قصر على قمة تل ويحيط به مساحات خضراء جميلة تجعله يبدو أقرب إلى واحة جميلة في قلب الصحراء، ويتميز بتصميمه الجذاب ومساحته الضخمة التي تضم حمام سباحة واستراحة أنيقة ومرافق سبا، وسعره 13.8 مليون دولار.

- ليدي جاجا

المطربة الأمريكية تعيش بمنزل بجانب المحيط في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويتميز من الخارج بتصميمه الأنيق أما من الداخل فيبدو أقرب إلى مركز ترفيهي متكامل حيث يضم سينما صغيرة وصالة بولينج بجانب العديد من المرافق الترفيهية الأخرى، وسعره 20 مليون دولار.