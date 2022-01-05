شاهد أسوأ إطلالات النجمات خلال عام.. ملابس سوق وقديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

دائما ما تعتاد نجمات الفن على الظهور بمظهر جذاب خلال حضورهن فعاليات المهرجانات المختلفة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أسوا إطلالات نجمات الفن في عام 2021، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحها لـ "الخليج 365"، وناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر صفحته على "إنستجرام".

- نادية الجندي:

شاركت الفنانة نادية الجندي في اليوم الأول من مهرجان القاهرة، وذكر الناقد اللبناني إن تصميم فستانها زحمة وغير موفق وطويل جدا، بالإضافة إلى أن الحذاء غير موفق أيضا، تستحق (١،٥/١٠).

- هند صبري:

ذكرت مصممة الأزياء أن البدلة التي ارتدتها الفنانة هند صبري في ثالث أيام الجونة جيدة وتنسيقها عصري، ولكنها غير مناسبة لقوامها، بالإضافة إلى أن المكياج باهت جدا والحذاء غير مناسب.

- إلهام شاهين:

ذكرت مصممة الأزياء إن إطلالة الفنانة إلهام شاهين في اليوم الخامس لمهرجان الجونة تصلح للتسوق وليست على السجادة الحمراء، وذلك لأن الفستان غير مناسب لقوامها، بالإضافة إلى أن خامة وألوان الفستان قديمة جدا والحقيبة ليس لها علاقة بالإطلالة.

- نيللي كريم:

جاءت إطلالة الفنانة نيللي كريم في افتتاح مهرجان القاهرة غير موفقة، لأن الفستان غير مناسب لها وقماشته سميكة وقديمة جدا، بالإضافة إلى أن الفستان جعلها عريضة، تستحق (٢/١٠).

- سمية الخشاب:

جاء فستان الفنانة سمية الخشاب في خامس أيام الجونة قديم جدا، والكورساج بارز منطقة البطن، كما أن التنسيق مع الفستان ليس جيد.

- ريا أبي راشد:

تقول مصممة الأزياء إن إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام المهرجان قديمة، كما أن اختيارها للبدلة الأوفر سايز مع إنه عصري ولكن تكمن المشكلة في شكل الكتف وطول الجاكيت، بالإضافة إلى أن المجوهرات والشعر والمكياج كانوا غير موفقين.

- يسرا:

وأشار إيلي، إن فستان الفنانة يسرا في الافتتاح غير مناسب لها، إذ أنه يشبه بدلة الرقص، ولكن الشعر والمكياج موفقين، تستحق (٥،٥ /١٠).

- فيفي عبده:

إطلالة الفنانة فيفي عبده في ختام الجونة قديمة كما أن قصة الفستان غير مناسبة لقوامها وأعطت لها عرض من عند منطقة الخصر، بالإضافة إلى أن الشعر غير موفق.

- نور:

إطلالة الفنانة نور في ختام الجونة ببدلة من الحرير اللامع باللون الرمادي سيئة جدا وغير منسقة، بالإضافة إلى أن قصة السروال خاطئة والخامة غير جيدة.

- جميلة عوض:

يري حنا أيضا، إن فستان الفنانة جميلة عوض التي أطلت به في افتتاح مهرجان القاهرة سيئا جدا وخياطته غير جيدة وتصميمه مش متقن لا يناسبها، والقماشة وقصة الصدر غير موفقة، والقفازات مقاسهم L ومقاس يديها S، والشوز غير موفق، تستحق (1.5/10).