مشاهير على الموضة.. 10 نجمات بفساتين بصيحه الظهر المكشوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عادة ما تحرص الفنانات ظهور بأفضل الإطلالات وأرقى الفساتين، وذلك في إطار اتباع الموضة وصيحاتها، وكان الغالب على استايلات الفساتين صيحة الظهر المكشوف.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز إطلالات الفنانات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف.

-هيفاء وهبي

تألقت المغنية هيفاء وهبي في آخر حفلاتها ببورسعيد بفستان بصيحة الظهر المكشوف، وارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، مكشوف الظهر وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبفتحة ساق كبيرة، مزود بحزام من عند الخصر.

ونسقت معه صندل باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-نور

وظهرت الفنانة اللبنانية نور في افتتاح المهرجان بفستان باللون الأسود، بقصة الكب ومكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-أروى جودة

أيضا ظهرت الفنانة أروى جودة خلال حضورها خامس أيام القاهرة بفستان طويل كت باللون الفضي، مكشوف الظهر ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-صبا مبارك

وارتدت الفنانة صبا مبارك في سادس أيام الجونة فستانا باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر والظهر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-جورجينا طواف

كما ظهرت الفنانة حورجينا طواف في خامس أيام المهرجان بفستان كت باللون البني من قماش المخمل، ويتميز الفستان بأنه مكشوف الظهر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

-روجينا

وأطلت الفنانة روجينا مرتدية فستان قصير منفوش، من قماش الستان باللون الفوشيا، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء عقد لامع وقرطين بأذنيها، واعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومكياجًا بالألوان الروز.

-هبة السيسي

وتألقت ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي في خامس أيام المهرجان بفستان باللون الأحمر مكشوف الظهر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-رانيا يوسف:

وتألقت الفنانة رانيا يوسف في ثالث أيام مهرجان الجونة، إذ ارتدت فستانا متعددا الألوان بقصة الكب والظهر المكشوف، ويتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

-نسرين طافش:

وطلت الفنانة نسرين طافش على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من الجونة، مرتدية فستاناً طويلا باللونين الذهبي، بصيحة الظهر المكشوف، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة:

أيضا شاركت الفنانة هنا شيحة في اليوم الخامس من المهرجان بإطلالة ناعمة وجذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون البينك الفاتح بقصة الكب، ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط، وكوليه، وأسورة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.