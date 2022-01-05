طريقة عمل البسيسة بالبرتقال.. «جددي الخطوات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البسيسة» من الحلويات ذات المذاق الرائع التي تفضل ربات البيوت إعدادها لسهولة تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البسيسة بالبرتقال على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البسيسة بالبرتقال

قبل معرفة طريقة عمل البسيسة بالبرتقال، لابد من تحضير المكونات الآتية:

2 كوب دقيق ذرة.

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

بيكنج بودر.

2 كوب عصير برتقال.

كوب زيت.

2 كوب سكر.

4 بيضة.

فانيليا.

بشر برتقال.

خطوات عمل البسيسة بالبرتقال

خلط الزيت مع عصير البرتقال والبيض والسكر والفانيليا وجزء من بشر البرتقال في الخلاط.

خلط دقيق الذرة مع الدقيق والبيكنج بودر وباقي بشر البرتقال ورشة ملح.

اضافة خليط من السوائل إلى خليط الدقيق وخلط جيدا.

صبه في صينية دائرية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ادخال البسيسة الفرن حتى تمام النضج وتقديمها.

ويمكن تحويل البسيسة إلى صيامي عن طريق عدم إضافة بيض، وإضافة باكو آخر من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسيسة فاطمة أبو حاتي

المكونات

كوب دقيق ذرة.

دقيق متعدد الأغراض.

دقيق أبيض بمقدار كوب واحد.

4 بيض.

كوب عصير برتقال.

ملعقة من بشر البرتقال.

نصف كوب سكر.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة ملح.

فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

خطوات تحضير بسيسة فاطمة أبو حاتي

تجهيز الخلاط الكهربائي ووضع كل من البيض وعصير البرتقال، قشر البرتقال، الزيت، السكر، الفانيليا.

دمج المكونات السابقة بشكل جيد في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على لون فاتح للمزيج.

صب المزيج في الخلاط الكهربائي على المكونات الجافة، ودمجهم بشكل جيد.

تجهيز الصينية الخاصة مقاس 26 ودهنها بالزيت.

رش دقيق في الصينية قبل إنزال العجين.

إدخال الصينية الفرن على حرارة 170 درجة لمدة 30 دقيقة.

اختبار نضج البسيسة بواسطة الاستيكس.

بعد التأكد من نضج الكيكة اتركها بداخل الفرن لمدة لاتقل عن 15 دقيقة، ثم إخراجها من الفرن ووضعها في طبق مستدير مغطى بشرائح البرتقال.