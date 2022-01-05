طريقة إزالة الحبر من الملابس.. 5 خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إزالة الحبر من الملابس من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها بعض الأمهات، إذ يجدن ملابس أطفالهن ومفارش السرير متسخة بعلامات الحبر، لذا يبحثن عن الطريقة المثلى للتخلص من تلك البقع.

وتعرض «هن» خلال التقرير التالي طريقة إزالة الحبر من الملابس، وفقا لموقع Good House Keeping فيما يلي:

- عدم فرك البقعة في الملابس، إذ يلزم الحرص على عدم الضغط على البقعة في الملابس، حتى لا تتسع البقعة، لذا يفضل استخدام قطعة من قماش المايكروفايبر، والضغط على البقعة بشكل مستمر ولكن بحرص حتى يجف الحبر ويمتص تمامًا، كما يمكن الاستعانة باستخدام مزيل للبقع، حتى يسهل التخلص من البقعة بشكل سريع، ولكن يلزم الحرص على التعليمات المدونة على المنتج.

- تجنب تعرض الملابس المبقعة للحرارة، لأن الحرارة تساعد على ثبات البقعة، ما يساعد ذلك على صعوبة ازالتها حتى لو تم تعريضها إلى منتج إزالة البقع.

- يمكن استخدام منظف ملابس خاص بالتخلص من بقع الحبر، إذ يجرى وضعه على البقعة وبعد ذلك وضع كمية مناسبة من المنظف، وتركها لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يغسل بالماء، كما يلزم التأكد أنه جرى التخلص من البقعة.

- استخدام الخل والحليب، يمكن مزج الخليط معًا ووضع الملابس به، يساعد ذلك في التخلص من البقع، وعند التأكد من إزالة البقع من الملابس، وبعد ذلك يلزم نزعها من الماء، ثم شطفها بالمنظف المناسب والطريقة البسيطة، حتى يتم التخلص من آثار المحلول.

الاستعانة بـ معقم اليدين

- يمكن الاستعانة بمعقم اليدين، تعتبر من أسهل الأساليب التي يمكن استخدامها لإزالة بقع الحبر من الملابس، حيث يوضع المعقم على منطقة البقعة، والحرص على الضغط على المنطقة المبقعة برفق، ثم وضع الملابس للتنظيف وغسلها كاملة.