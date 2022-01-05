حلول سحرية وبسيطة للأمهات لنوم الأطفال طوال الليل دون قلق

القاهرة - سمر حسين - ماما

إقناع الطفل بضرورة النوم، من الأمور الصعبة التي تعاني منها الأمهات خلال فترة الليل، وخاصة حديثي الزواج، لنقص خبرتهن في أساسيات التربية، وللحفاظ على الصحة العامة، تعرض «هن» خلال التقرير التالي حلولا سحرية وبسيطة للأمهات لنوم الأطفال طوال الليل دون قلق.

كيف تساعد الأم طفلها على النوم طوال الليل؟

وفي تقرير نشر على موقع «CNN»، تروي أم تجربتها مع طفليها اللذان يبلغان 4 سنوات، وعامين، موضحة أنها تواجهة صعوبة في إقناعهما بالنوم في الليل، إذ يستيقظان في الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

ولجأت الأم إلى وسائل عدة لإقناع طفليها بالنوم منها آلات الصوت، وستائر التعتيم بالكامل، إضافة إلى محاولة الحصول على نصائح من طبيب مختص.

نصائح لحل اضطرابات النوم عند الأطفال

وأوضح الطبيب المختص مارك وايسبلوث، الذي يتمتع بخبرة 30 عامًا في طب الأطفال، أن مشكلة اضطرابات النوم شائعة، وقدم لها مجموعة من النصائح منها:

- إطفاء الضوء والبقاء في السرير.

- اصطحاب الأطفال بصحبة والديه قبل النوم.

- وضع الطفل بمنتصف الليل في سريره وتركه، وتكرار ذلك يساعد الطفل اعتياد النوم بمفرده.

- مكافأة الطفل إذا اعتاد على هذا السلوك.

- اتباع روتين للنوم مع الأطفال الذين لم يبلغوا الثلاث سنوات، عبارة عن وضع الطفل على الفراش قبل نصف ساعة تقريبا من ميعاد نومه.

- تشجيع سلوك الطفل الجيد يساعده التخلي على العادات الخاطئة المتعلقة بالنوم والاستيقاظ في الليل.

- ممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء

يمكن مساعدة الطفل في الحصول على نوم كاف طوال الليل بممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، وذلك من خلال قراءة قصة قبل النوم أو إعطاء حمام دافئ قبل الخلود إلى النوم، تجنب الأنشطة الكبيرة قبل النوم التي قد تؤدي إلى جعل الطفل مستيقظا أو منتبها لفترة طويلة.