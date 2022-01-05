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6 أساسيات مهمة لممارسة الرياضة في الشتاء.. نصائح وقائية

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ممارسة الرياضة في الشتاء

ممارسة من الأساسيات المهمة عند الكثير من الرجال، ولا يمكن الاستغناء عن أدائها، رغم التقلبات الجوية، والبرودة الشديدة، لذا هناك بعد الأمور التي يلزم اتباعها للمحافظة على صحة الجسم، والوقاية من الأمراض. 

نصائح عند ممارسة التمارين خلال الشتاء

توجد مجموعة من الاحتياطات الوقائية التي يلزم الاعتناء بها عند ممارسة الرياضة، وفقًا لجامعة هارفارد، كالتالي:  

ارتداء طبقات من الملابس

يمكنك ارتداء طبقات من الملابس لخلعها بسهولة، الطبقة الأولى تتضمن طبقة رقيقة على الجسم، ثم الصوف، والأخيرة طبقة ضد الماء.

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تدفئة الرأس والأطراف

عندما يكون الطقس شديد البرودة، يكون تدفق الدم مرتكز داخل الجسم، وبالتالي تكون الأجزاء الأخرى مثل اليدين والقدم، والرأس تعاني من مواجهة البرودة، لذا احرص على تدفئتها بالقفازات، والجوارب، بالإضافة إلى ضرورة حماية العين من الرياح بالنظارات المناسبة لممارسة الرياضة.

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وضع كريم واقي الشمس

من المعروف استخدام كريم واقي الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ولكنه اعتقاد خاطيء، لذا احرص على وضع واقي شمس مناسب للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى وضع بلسم للشفاه لحمايتها من التعرض للجفاف.

ترطيب الجسم

يسبب الطقس البارد التعرض للجفاف، لأنه يخفف الشعور بالعطش.

تناول السوائل

احرص على الحصول على نفس الكمية من السوائل التي كنت تتناولها خلال فترة الصيف، حتى تحصل على نفس نهج الترطيب، لذا يلزم تناول الماء قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

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ارتداء الأحذية الرياضية الأرضية

تساعد الأحذية الرياضية على الشعور بالراحة أثناء ممارسة التمارين، وحتى لا تتعرض للانزلاق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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