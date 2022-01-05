الامارات | "فايزر" تعمل على تطوير لقاح ضد الزونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تعمل على تطوير لقاح ضد الزونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مختبرا فايزر الأميركي وبايونتيك الألماني، اللذان طورا أحد اللقاحات الرئيسية ضد كوفيد-19 الأربعاء عن تعاون جديد لتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض الريبي المرسال ضد التهاب "زونا" الذي يُعرف باسم حزام النار.

ويتعلق الاتفاق بالأبحاث والتطوير والتسويق التجاري للقاح بحسب بيان للشركتين يحدد أن التجارب السريرية يجب أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2022.

ونقل بيان عن أوغور شاهين رئيس شركة بايونتيك قوله: "البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وكذلك الفئات الضعيفة من السكان مثل مرضى السرطان معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالزونا. هدفنا هو تطوير لقاح بتقنية الحمض الريبي المرسال يكون آمنا وذات فعالية عالية".

وحزام النار ينتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء ويظهر غالباً لدى البالغين فوق سن الخمسين. وبعد الإصابة بجدري الماء يظل الفيروس كامناً في الخلايا العصبية البشرية ويمكن أن ينشط في مرحلة لاحقة بسبب عامل مسبب مثل الإجهاد أو ضعف المناعة.

وعادة ما تكون هذه العدوى الموضعية غير خطيرة ولكنها تؤدي إلى شعور المريض بألم شديد.

وعلى الرغم من وجود لقاحات معتمدة حالياً ضد حزام النار، يعتقد المختبران أنه يمكن تطوير لقاح محسَّن وأكثر فعالية باستخدام تقنية الحمض الريبي المرسال ويمكن أن يتحمله الجسم على نحو أفضل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news