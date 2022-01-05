إطلالات اليوم: ريا أبي راشد جذابة.. ومي عمر ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

أطلت الفنانة ريا أبي راشد بفستان طويل بأكمام باللون المينت جرين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر تيشرت كت باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

لقاء الخميسي:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان قصير باللون الأسود مع جاكيت وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

إيمان العاصي:

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ريهام أمين:

وارتدت أيضا الفنانة ريهام أمين تيشرت باللون البني ونسقت معه جاكيت باللون الأوف وايت وبنطلون باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.