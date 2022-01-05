منى زكي تتألق بإطلالات ساحرة ومميزة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهرت الفنانة منى زكي بعدة فساتين وذلك خلال آخر جلسة تصوير خضعت لها لإحدي المجلات.

وذلك من خلال مجموعة صور شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وارتدت مني بدلة باللون الأبيض، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة تربون بصيحة الورود العملاقة، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، ومجموعة خواتم.

وبإطلالة أخرى أطلت مرتدية فستانا طويلا منفوشا باللون الأسود، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها تربون بصيحة الفرو، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم.

وظهرت ببدلة باللون الأحمر، مزودة بأكمام، منسقة معها قبعة بنفس اللون، واختارت أن تضع مكياجا بدرجات النيود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.