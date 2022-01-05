5 أبراج تكره الرد على الرسائل النصية.. "اعرفهم علشان متزعلش منهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ترك الرسائل النصية دون رد أمر لا يحبه أي شخص، وبعد ذلك، تنشأ مشاعر عدم الأمان والشك وانعدام الثقة، ما يؤدي إلى حدوث المشاكل، وهناك أسباب كامنة وراء عدم رد شخص ما عليك.

وفي إطار هذا نستعرض لكم الأبراج التي تميل إلى عدم الرد على الرسائل النصية، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1. برج الحمل:

مواليد هذه الأبراج يتميزون بصبرهم القليل، لذا فإنهم يتلقون رسالتك وينظرون إليها، ولكنهم لا يرغبون الرد عليها.

2. برج الثور:

لديهم الكثير من المشاعر للتعبير عنها لكنهم يشعرون بالحيرة الشديدة حول كيفية الاقتراب من شخص ما عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى ذلك، فهم يميلون إلى العناد للغاية، لذلك إذا كانوا غاضبين من شخص ما، فلن يردوا أبدًا على الرسائل النصية.

3. برج الجوزاء:

يتميزون بأنهم متقلبون التفكير والمزاج للغاية، حيث أنهم لا يمكنهم التوقف عن إرسال الرسائل النصية إليك وفي اللحظة التالية سيتوقفون عن إرسال الرسائل النصية إليك تمامًا، نظرا لأن لديهم شخصية مزدوجة لذلك من الصعب فهم مزاجهم وتفضيلاتهم وما يفكرون فيه ويفعلونه ويريدونه.

4. برج العذراء:

لديهم الكثير من المعايير العالية، لذلك إذا لم يكونوا على يرغبون على محادثتك فلن يردوا عليها.

5. برج الدلو:

إنهم لا يمتنعون عن الرد على الرسائل عمدًا لأنهم في معظم الأحيان ينسون أن شخصًا ما قد راسلهم، بالإضافة إلى أن برج الدلو لديه الكثير من الأصدقاء، لذا فإن الاعتناء بهم جميعًا يبدو مستحيلًا تمامًا.