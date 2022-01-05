طرق اكتشاف الفيديوهات والصور المفبركة.. ونصائح للفتيات لتجنب التعرض للابتزاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت واقعة الطالبة بسنت خالد التي أنهت حياتها عن طريق تعاطي حبة الغلة السامة، بعد تعرضها للابتزاز من شابين بقريتها في الغربيةـ بنشر صور مسيئة وفيديوهات مبركة لها، الرأي العام في الفترة الأخيرة، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان النيابة العامة أمس الثلاثاء، وجود شخصين اتهمهما والد بسنت بسرقة صورَها الشخصية وابتزازها بها، ما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار.

"الخليج 365" تواصل مع وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، ليكشف لنا النصائح التي يجب على الفتيات القيام بها حال تعرضهن للابتزاز عبر الإنترنت.

وقال "حجاج" في تصريحات خاصة: "بداية الأزمة تتمثل في الحصول على صورة الشخص، وإرسالها لأحد المواقع، لتعطيك فيديو كامل يدين هذا الشخص، وحتى لو أثبت الشخص الفبركة، فإن الناس تتبع الفضيحة ولا تهتم لأمر البراءة".

وتابع حجاج: "حالات الابتزاز الإلكتروني أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، وتلقيت شكاوى قد تصل إلى حالتين يوميا، وأغلب هذه الحالات تحت سن 18 عاما".

وواصل: "هناك تطبيقات يمكن من خلالها فبركة الصور، وعمل وجوه لبعض الأشخاص ويتم تركيبها في العديد من الجهات".

ونصح خبير المعلومات: "في حالة تعرض فتاة لواقعة ابتزاز عليها مصارحة أهلها على الفور، والتوجه لعمل محضر في مباحث الإنترنت، كما يجب رفع التوعية بين الشباب وأولياء الأمور بمثل هذه الأمور الخاصة بالإنترنت، ولو أقل من 18 سنة، عليها التوجه لعمل بلاغ مع ولي الأمر سواء الأب أو الأم".

ووضع حجاج طرق لاكتشاف الصور والفيديوهات المفبركة وليد حجاج:

deepware

برنامج يتم استخدامه من خلال إدخال الفيديو ثم مراقبة المؤشر الذي يشير إلى النتيجة.

جوجل إيمدج

عن طريق جوجل إيمدج، حيث يمكنك حفظ الصورة على جهازك، أو الحصور على الرابط الخاص بها، ثم تذهب لموقع جوجل وتنسخ الرابط أو تقوم بتحميل الصورة، ثم قم بعمل بحث، وسوف تظهر لك نتائج توضح استخدام الصورة من قبل.

‏ Fotoforensics

طريقة أخرى لاكتشاف الصور المفبركة، هي وضع الصورة بموقع Fotoforensics وعمل بحث، وسيظهر لك ما إذا كانت الصورة معدلة أم لا.

- كيف تحمي نفسك من الابتزاز وفقا لخبير المعلومات:

تقليل الصور الشخصية التي يتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إذا كان المستخدم ليس شخصية عامة.

عدم التحدث مع أي شخص يقوم بالابتزاز الالكتروني لأنه لن يتوقف عن ذلك إذا تم إرضاؤه.

بناء الثقة بين البنت وأسرتها، حتى تستطيع التحدث إليهم بشجاعة إذا تعرضت لمثل هذه المواقف.

اتخاذ الإجراءات القانونية فورا في حالة وقوع الابتزاز.

الحذر من مكالمات الفيديو مع أشخاص غير موثوق فيهم.