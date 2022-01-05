«أحمد» يُظهر بورسعيد بصور تخطف القلوب: حقيقة ولا خيال؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للوهلة الأولى يظن من يشاهد هذه الصور أنه أمام فيلم خيال علمي، بطلته فتاة جميلة تتميز ملامحها بالبساطة الشديدة تختلط بجاذبية شديدة، تلفت الأنظار نحوها دون مجهود، وتقف في إحدى الصور هنا على حافة خطيرة تنظر في صمت شديد إلى العالم، سارحة في خيالها، ولا تأبى السقوط، وهو ما وثقه المصور الشاب أحمد عباس، صاحب الـ23 عامًا، بكاميرته البارعة والمميزة في توثيق ما يدور حولها بدقة وبراعة شديدين.

موهبة فنية متميزة

يهوى أحمد عباس التصوير منذ الطفولة، وبهاتفه الخلوي بدأ في اتباع موهبته في التقاط الصور، حتى اتجه فيما بعد لاستخدام كاميرته التي باتت رفيقته في كل موقف، وأصبح يوثق بها كل ما هو مميز وجميل من حوله.

تفاصيل جلسة التصوير

كواليس جلسة التصوير المميزة يكشفها الشاب العشريني خلال حديثه لـ«هن»، والتي استعان خلالها بموديل روسية الجنسية تدعى «تانيا»، لتوثيق جمال شواطئ بورسعيد، لكن بمنظور مبتكر بعيدًا عن الطرق التقليدية.

في مدينة بورسعيد تعرف «أحمد» على «تانيا» ومن ثم أدرك حبها للتصوير و«المودلينج»، «فعرضت عليها نعمل مشروع فني على بحر بورسعيد».

خلال جلسة التصوير لم يتطرق «أحمد» إلى التقاط الصور بشكل تقليدي، بل جاءت جميعها بشكل سينمائي «الفكرة بتاعت المود dramatic mood»، إذ ساعدته الموديل الروسية في الحصول على تعبيرات الصور بشكل جيد مثلما كان يرغب به المصور الشاب، «كانت كويسة جدًا إنها تديني نفس الإيموشنز المطلوبة».

مشاعر الغربة والوحدة والتي يعاني من ملايين الأشخاص حول العالم، تلك هي الأحساسيس التي قام المصور الشعريني بتوصليها إلى الناس من خلال جلسة تصويره الأشبه بالخيال، والتي استخدم ببعض صورها برنامج «الفوتو شوب»، «بحب أشتغل على الأحاسيس اللي ممكن تطلع من ورا الصورة».

وفي جلسة التصوير ظهرت الفتاة الروسية بفستان صيفي بسيط التصميم، طويل، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها، مع وضعها لمسات بسيطة من الماكياج لإبراز جمال ملامحها.