فاكهة قيمتها من ذهب.. فوائدها سحرية لا يمكن الاستغناء عنها داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأناناس.. أحد أنواع الفواكه الاستوائية التي تمت زراعتها للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية، وأطلق عليها المستكشفون الأوربيون الأوائل اسم «كوز الصنوبر»، إذ تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الكثيرين، بسبب مذاقه الشهي، فضلًا عن عناصره الغذائية المهمة التي تقدم فوائد عديدة لصحة الجسم.

كما يعد فاكهة شعبية مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقاوم الالتهابات والأمراض.

أبرز فوائد تناول الأناناس

وحسب ما ذكر موقع healthline الصحي العالمي، نستعرض أبرز فوائد تنازل فاكهة الأناناس، وتأثيراتها على صحة الجسم، من أبرزها:

- المساعدة على الهضم.

- تعزيز مناعة الجسم.

- الحفاظ على صحة القلب.

- تسريع عملية الشفاء عند إجراء أي جراحة.

- الأناناس منخفض السعرات الحرارية، لذلك يمكن للأشخاص الذين يتبعون أنظمة دايت صحية تناوله.

- يحتوي الأناناس أيضًا على كميات من فيتامينات A و K والفوسفور والزنك والكالسيوم والماغنيسيوم.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض.

- قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال تصريحاتها لـ«هن» أن الأناناس له قدرات هائلة أخرى، مثل الحماية من التعرض لفقر الدم، كما أنه مصدر رئيسي لمادة البروميلين، والتي تساعد في تحفيز إنتاج الجسم للمواد التي تحارب الألم، وتقلل من حدوث التورمات والكدمات عند وقوع الإصابات المختلفة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه بالتالي تساعد مادة البروميلين في تقليل الالتهابات الناجمة عن الصدمات، أو الإصابات أو الجراحة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، علاوة على ذلك فإن للبروميلين قدرة هائلة على علاج هشاشة العظام، وكذلك تخفيف أعراض التهاب المفاصل، خاصة على المدى القصير.

جدير بالذكر، أن بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات، وجدت أن البروميلين قد يحفز جهاز المناعة لإنتاج جزيئات تجعل خلايا الدم البيضاء أكثر فعالية في قمع نمو الخلايا السرطانية والقضاء على الخلايا السرطانية أيضًا.