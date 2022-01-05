الامارات | حرمان رجل من القيادة لمدة عام.. والسبب مفاجأة !

شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان رجل من القيادة لمدة عام.. والسبب مفاجأة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت السلطات البريطانية في منطقة ميدلسبره بحرمان رجل من القيادة لمدة عام، وذلك لقيامه بقيادة سيارته مسافة 20 متراً فقط، وكانت المفاجأة أن الرجل كان محظوراً أصلاً من القيادة، ولذلك تم عقابه بالحرمان من القيادة لمدة عام آخر.

وقالت الصحف البريطانية إن الرجل ويدعى كيرون رينارد قام بقيادة سيارته لنقل صديقته مسافة 20 متراً فقط، وحينما شاهدته الشرطة جالساً خلف عجلة القيادة أوقفته حيث كان يقضي بالفعل حظراً على القيادة بسبب القيادة الخطرة والقيادة بدون تأمين.

وغرمت السلطات البريطانية رينارد 100 جنيه إسترليني، وحظرته من القيادة لمدة 12 شهراً أخرى، وتلقى أمراً مجتمعياً لمدة 12 شهراً، وسيتعين عليه أيضاً أداء 60 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ودفع 550 جنيهاً إسترلينياً من تكاليف المحكمة.

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