الامارات | حادث مروع بين 11 سيارة في مصر.. والقبض على المتسبب

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بين 11 سيارة في مصر.. والقبض على المتسبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام مصرية إن حادثاً مروعاً وقع في الطريق الأوسطي بين 11 سيارة ملاكي ونقل وأجرة أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتم القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث.

ونتج عن الحادث وفاة شخص، وقالت صحيفة اليوم السابع إن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من السيارة النقل، وتم اشتعال النيران في عدد من السيارات وجرى إخماد الحرائق.

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