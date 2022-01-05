توقعات خبيرة أبراج لـ2022: حدث كبير يوم 22 وجرثومة خطيرة.. واعتزال نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

مع كل بداية عام جديد ينتظر الناس سماع توقعات الأبراج في هذه السنة، وحظوظ المشاهير الذين يتابعونهم.

وفي حلقة مع "نيشان" على قناة الجديد، استضاف خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، وشاركت ليلى بعد التوقعات فيما يتعلق بحياة المشاهير في عام 2022، وهي كالآتي.

-إليسا تغني باللغة الأجنبية

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف في توقعاتها، إن المطربة إليسا ستقوم بطرح أغنية جديدة باللغة الأجنبية، وستحقق نجاحاً باهراً.

-نانسي عجرم تقدم فوازير

أما المطربة نانسي عجرم فقالت عنها: سنراها بشكل جديد في هذا العام، ستقدم فوازير في شهر رمضان، وستحقق نجاحاً كبيراً في هذا العمل بشكل كبير يثير العالم، وسيذكرنا بشخصيات الفوازير العريقة نيلي وشريهان.

-فيروز ستعود للغناء

أما فيما يتعلق بالفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، توقعت أنها ستعود للغناء مرة أخرى، وذلك من خلال مناسبة مهمة في لبنان، وسيتم تسمية شارع في بلدها باسمها في عام 2022.

-وائل كفوري يقع في الحب

ليلى توقعت لوائل كفوري أن "يقع في الحب مرة أخرى، ويدخل القفص الذهبي للمرة الثانية، ويقوم بعمل دويتو مع إليسا".

-محمد رمضان مايكل جاكسون العرب

أما عن الفنان محمد رمضان، فتوقعت ليلى، أن يحقق نجاحا كبيرا لم يشهده من قبل، وذلك من خلال تقديم مسلسل تليفزيوني سيكون نقلة نوعية في الدراما ويحصل على نسبة مشاهدة مرتفعة.

وسيحصد جوائز كثيرة على مستوى المهرجانات العربية والدولية، بالإضافة إلى إقامته جولة في عدد من الدول الأوروبية يحقق من خلالها نجاحات كبيرة.

-كاظم الساهر يتعرض لوعكة صحية

نصحت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف النجم كاظم الساهر أن يهتم بصحته، وأن يتوخى الحذر من كورونا.

-عادل إمام يتصدر وسائل الأعلام

وقالت ليلى عبد اللطيف إن اسم النجم عادل إمام، سيشغل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في 2022.

-اعتزال النجوم

وتوقعت أيضاً أن سنة 2022، ستشهد اعتزال الكثير من النجوم في العالم العربي التي ستذهل العالم العربي، وخاصة مصر ولبنان.

-الرئيس الأمريكي

سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت الأضواء الإعلامية بقوة لفترة كبيرة، وذلك بسبب حدث مؤسف سيحصل له.

- انتظروا يوم 22

أما عن سنة 2022 مع رقم 22، فتوقعت خبيرة الأبراج أنهم سيشكلان حدثا عالميا بارزا وكبيرا سيقع تحت أنظار التاريخ، وهذا سيكون في يوم 22.

-خوف وهلع

تنبأت ليلى عبد اللطيف، أن جسما غريبا سيقترب من كوكب الأرض، وهذا سيصيب العالم بالهلع خوفا من حدوث أي خسائر.

-تغير المناخ

قالت إن: السنوات المقبلة ستحمل معها تغير كبير في المناخ، وستؤدي إلى حدوث انفجار بركاني خطير وسيكون له تداعيات كارثية وسيترك أثره الكثير من الرماد.

-انتشار جرثومة خطيرة

وتوقعت حدوث أزمة عالمية جراء انتشار جرثومة خطيرة، ستسبب خسائر جسيمة بين البشر ومعظم الدول غير مهيأة لهذا الفيروس.

-حادث مؤسف لكوريا الشمالية

كما توقعت إغلاق الحدود في دولة كوريا الشمالية، وقالت: يجب عليهم الاستعداد والتأهب لتطورات مؤسفة ستحدث لرئيس الدولة.