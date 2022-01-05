في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد التي أثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تحتفل اليوم باربي السينما المصرية هنا الزاهد بعيد ميلادهاالـ28، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أجرأ إطلالتها.

-شورت جلد قصير

تألقت الفنانة الشابة هنا الزاهد بإطلالة شتوية، وارتدت بالطو وشورت قصير جلد باللون الأسود، ونسقت معه طاقية وهاي كول بنفس اللون.

وزينت الإطلالة بنظارة سوداء، واعتمدت مكياجاً قوياً بالروج باللون الأحمر، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-ببدلة باللون الأحمر

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة، حيث ظهرت مرتدية بليزر باللون الأبيض ونسقت معه توب من نفس اللون، وأضفت للإطلالة فخامة وتميزًا بتزيينها بقرطين يتدليان من أذنيها على شكل ثعبان ذهبي.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج بشكل مميز، كما اختارت مكياجًا قويًا يعتمد على لون أحمر الشفاه الأحمر.

-بفستان بصيحة الكت أوت

وأطلت على الريد كاربت بفستان طويل لامع متعدد الألوان، ومزين بالتطريزات، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-بفستان باللون الأسود

وتألقت بفستان أسود أنيق يكشف عن قوامها الممشوق، وجاء مفتوح على الساق ومكشوف الأكتاف، بصيحة وان شولدر.

واختارت تسريحة الشعر التي أبرزت طول شعرها، واعتمدت مكياجاً قوياً أبرز جمال ملامحها.

-بكروب توب

كما تألقت ببليزر باللون الأخضر الفاتح مع جيب بنفس اللون وكروب توب كت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.