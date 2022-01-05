3 نجمات في يوم.. من صاحبة أجمل وأسوأ وأفضل إطلالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص يوميا على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صور واختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم 3 إطلالات لنجمات ما بين الأجمل والأفضل والأسوأ وفق ما أوضح ناقد الموضة محمد الشريف عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، وذلك على النحو التالي:

- أجمل إطلالة

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان باللون الأسود من قماش المخمل بصيحة الكم الواحد، ومزود بفتحة ساق جريئة. واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، وذلك في صور نشرتها عبلا صفحتها بـ"إنستجرام".

ذكر ناقد الموضة أن قماشة وتصميم ولون الفستان روعة ومناسب جدا لها، والتنسيق بشكل عام موفق.

وتابع أن تصفيفة الشعر والحذاء مناسب لها واختيار المجوهرات موفق جدا.

- أسوأ إطلالة

بحسب اختيارات ناقد الموضة محمد الشريف، فكانت أسوأ إطلالة للمطربة نجوى كرم، والتي نشرت صورها عبر "إنستجرام".

وارتدت المطربة نجوى كرم فستانغ باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة ومزينا بالتطريزات باللون الفضي من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وذكر ناقد الموضة محمد الشريف أن الفستان من تصميم المصمم رامي قاضى، جاء غير موفق بالإضافة إلى أن استايله تقليدي، وقماش الفستان وتصميمه جيد ولكن اللون الفضي الموجود به جعله غير جيد.

وأضاف، أن طريقة غلق فتحة الساق غير موفقة، وحتى والمكياج والشعر غير موفقين.

- أجرأ إطلالة

الإطلالة الأجرأ كانت من نصيب المطربة هيفاء وهبي، التي ارتدت فستان جلد جريء قصير كت باللون الأحمر، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.