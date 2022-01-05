الامارات | فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء الأشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب تطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية.

وقال الباز في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور المصرية: "هناكل بعض بعد كدا.. يجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي".

وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تكنولوجيا الفضاء، والبحث العلمي الفضائي.

وأشار إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام" المصرية.

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