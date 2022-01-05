فرح شعبان تقطع شهر العسل للرد على انتقادات فستان زفافها: مش كل الناس بتعجبني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة اليوتيوبر علي غزلان، متابعيها عبر إنستجرام، لحظات من شهر العسل الذي تقضيه وزوجها في ألمانيا، حيث أجابت عبر خاصية «ستوري» على أسئلة المتابعين التي دارت حول علاقتها بزوجها، وكواليس زفافها، وإطلالتها في ليلة العمر.

علي غزلان أكبر منك بكام سنة؟

«علي أكبر منك بكام سنة».. السؤال الأول الذي تلقته فرح شعبان، عبر خاصية الرسائل على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي ردت عليه بمقطع فيديو مصور، وأجابت قائلة: «علي أكبر مني بحوالي 6 سنين».

وتلقت ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، فرح شعبان، سؤالا آخر من إحدى الفتيات طلبت فيه النصيحة، إذ قالت: «أتجوز حد أكبر مني بـ9 سنين عادي؟»، فأجابت فرح: «العمر مجرد رقم بالنسبة ليّا، لأن مليون في الميّة عادي، لو حباه ومتقبلاه ومتفاهمين، لكن في حاجات كتير تانية توقف الموضوع، السن مش منها».

انتقادات فستان زفاف فرح شعبان

أثار فستان زفاف فرح شعبان، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين محبين لإطلالاتها بفستانين مختلفين، ومنتقدين، وكان السؤال الذي تلقته من إحدى متابعاتها عن إطلالتها: «رد فعلك إيه لما لقيتي السوشيال ميديا كلها بتتكلم على فستانك؟»، فأجابت فرح: «بصراحة كنت مبسوطة، والتعليقات اللي شوفتها كانت حلوة، وأكيد في ناس معجبهاش الفستان ده طبيعي، أنا مش كل الناس بتعجبني فطبيعي إني مش هعجب كل الناس».

فرح شعبان: حياتنا مش على الملأ.. وبنتخانق وناس بتضايقنا

«ينتقد البعض حياة البلوجر والإنفلونسر، ومشاركة تفاصيل حياتهم اليومية ونشرها على الملأ للمتابعين، دون خصوصية»، ملخص سؤال تلقته فرح شعبان من إحدى المتابعين، وهو ما أجبت عنه قائلة: «بيتهيألك إن حياتنا على الملأ، لكن إحنا بنحب نوريكم حاجات تفرحكم، والخروج والفسح والأماكن الجديدة، لكن في حاجات تانية وخناقات وزعل وعصبية وبنتنرفز وناس بتضايقنا».