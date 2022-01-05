طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل.. زي الكافيهات ومن غير كاكاو

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المشروبات الساخنة من الأشياء المهمة والأساسية في فصل الشتاء، ومنها «الهوت شوكليت» الذي يمنح الجسم الدف اللازم والطاقة، فضلا عن أنّه مفيد للأطفال على وجه الخصوص. وقد يكون طعم الشوكولاتة الساخنة غير مرغوب، حال استخدام بودرة الكاكاو التقليدية، التي تكون إما خفيفة أو غير مستصاغة الطعم، وفيما يلي طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل، بنفس طعم المحلات والكافيهات الكبيرة، دون استخدام بودرة الكاكاو، على طريقة الشيف غادة التلي، بأكثر من وصفة.

طريقة عمل هوت شوكليت بالشوكولاتة الجاهزة

200 جرام شوكولاتة.

ميني مارشميللو.

عيدان من القرفة. (اختيارية)

2 كوب من الحليب.

طريقة تحضير هوت شوكليت بالشوكولاتة

- تكسر ألواح الشوكولاتة وتوضع في إناء صغير مع الحليب.

- يرفع الإناء على نار متوسطة، وتقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

- يسكب الهوت شوكليت في أكواب التقديم، ثم تزيين الأكواب بميني مارشميللو وعيدان القرفة.

طريقة عمل هوت شوكليت بالنوتيلا

- 160 جرام شوكولاتة النوتيلا الجاهزة. (يمكن استخدام أي نوع شوكولاتة سبريد)

- كوب كريمة سائلة مخفوقة.

- رشة ملح.

- فانيلا.

- 4 أكواب من الحليب السائل خالي الدسم.

- قطع صغيرة من المارشميللو للتزيين.

طريقة تحضير هوت شوكليت بالنوتيلا

- يوضع الحليب في وعاء على نار هادئة حتى الغليان.

- تضاف النوتيلا السائلة إلى الحليب، مع استمرار التحريك كي لا تحترق الشوكولاتة والحليب.

- عندما يقترب الحليب من الغليان، تضاف إليه أعواد الفانيلا، ثم يرفع الوعاء عن النار، عندما يغلي الحليب تماما.

- يصفى الحليب بالنوتيلا من أعواد الفانيليا، ثم يصب في أكواب التقديم.

- تضاف الكريمة المخفوقة على الوجه، ومن ثم تزين بالمارشميلو.

- يوضع القليل من صوص الشوكولاتة المذابة فوق المارشيمللو، وتقدم ساخنة مع البسكويت.