الامارات | كلبة تثير دهشة الشرطة الأميركية بتصرف غريب !

شكرا لقرائتكم خبر عن كلبة تثير دهشة الشرطة الأميركية بتصرف غريب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت كلبة في الولايات المتحدة الإعجاب بإرشادها الشرطة إلى موقع حادث مروري تعرّض له صاحبها.

ووقفت تينسلي، وهي كلبة من نوع الراعي الألماني تبلغ عاماً واحداً، على طريق سريع يربط نيو هامبشربفيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة مساء الاثنين، مما دفع سائقي السيارات إلى الاتصال بالسلطات الأمنية.

وعندما رصدت الشرطة الكلبة وحاولت الإمساك بها، ركضت تينسلي وجعلت عناصر الأمن يلحقون بها إلى فيرمونت، حيث كانت شاحنة صغيرة مصابة بأضرار بالغة بفعل اصطدامها بحاجز الأمان على الطريق.

وتسبب الاصطدام بقذف شخصين إلى خارج السيارة، كانا يعانيان انخفاض حرارة الجسم، أحدهما صاحب الكلبة.

وكتبت شرطة نيو هامبشر على فيسبوك: "اتضح بسرعة أن تينسلي قادت (الشرطة) إلى مكان الحادث وإلى الجرحى".

وقال الشرطي دانييل بالداسار لمحطة WCVB المحلية إن العناصر "أدركوا أن الكلبة كانت تحاول أن تريهم شيئا لأنها استمرت في المراوغة لكنها لم تهرب تماما".

وأضاف: "كأنها كانت تقول +اتبعوني، اتبعوني+. وهذا ما فعلوه، وذهلوا عندما رأوا الحادث في الاتجاه الذي كانت الكلبة تنظر إليه".

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