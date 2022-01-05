بدلة رقص وكت وشفاف.. 8 نجمات بإطلالات جريئة أثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

خطفت نجمات الفن، خلال العام الماضي الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات المهرجانات المختلفة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ أثارت الجدل.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة.

- نجلاء بدر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطف الأنظار من الفنانة رانيا يوسف التي اعتاد الجمهور عليها الظهور بإطلالات جريئة في المهرجانات، ولعل أشهرها ما عُرف بـ"فستان البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

- رانيا يوسف:

ارتدت الفنانة رانيا يوسف في اليوم الثاني لمهرجان الجونة فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- سارة عبد الرحمن:

ظهرت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم السادس بمهرجان الجونة، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأخضر اللامع بأكمام طويلة، وقصير من الأمام ومزود بذيل طويل من الخلف وقطعات عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وانتعلت حذاءً شفافًا مفتوحًا.

-دارين حداد:

وارتدت الفنانة دارين فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-زينب غريب:

أما الفنانة زينب غريب، ظهرت باليوم الرابع بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا أسود قصير وضيق، بقصة مكشوفة الصدر وحرف V.

- دينا الشربيني:

تألقت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة صدر كبيرة حرف الـv، وبه فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش وتالون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها، وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة.

- جميلة عوض:

ارتدت الفنانة جميلة عوض في افتتاح القاهرة فستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت معه قفازات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

- جورجينا طواف:

شاركت الفنانة جورجينا طواف على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 34، بإطلالة جريئة ومثيرة.

وأطلت مرتدية فستانا من طبقتين تل شفاف من أعلى وأسفله طبقة من الستان بلون الجسم، والجزء العلوي من الفستان جاء مكشوفا ليشبه بدلة الرقص، واختارت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا.