متحور جديد لكورونا يحتوي على 46 طفرة.. ما نعرفه عن IHU حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلن علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا بفرنسا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19 في جنوب البلاد، وأطلقت عليها اسم IHU.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومي، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء، وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

وإليك ما تريد معرفته متحور كورونا الجديد في فرنسا، وفقا لموقع timesofindia.

التسمية

أُطلق على المتحور الجديد اسم B.1.640.2 وتم الإعلان عن اكتشافه في ورقة بحثية نُشرت على موقع "medRxiv".

أول إصابة

أول مصاب بالمتحور الجديد كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

عدد الإصابات

رُصدت حتى الآن حوالي 12 إصابة بالمتحور الجديد بالقرب من مرسيليا.

هل هو خطر؟

لم يتم رصد IHU بعد في بلدان أخرى أو وصفه بأنه متغير قيد التحقيق من قبل منظمة الصحة العالمية، أي أنه لا يثير القلق حتى الآن.

عدد الطفرات

اكتشف العلماء 46 طفرة في المتحور الجديد يُعتقد أنها تجعل IHU أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي.

يشير العلماء إلى احتمالية أن يكون IHU قد تطور من فيروس أقدم.

أعراض المتغير الجديد IHU

من السابق لأوانه التكهن بالسمات الفيروسية أو الوبائية أو السريرية لمتغير IHU بناءً على هذه الحالات الـ 12" المكتشفة.

وفقًا للعلماء الفرنسيين، فإن حالة (المريض الأول) كانت شخصًا بالغًا تم تطعيمه عاد إلى فرنسا من رحلة إلى الكاميرون في وسط إفريقيا، بعد ثلاثة أيام من عودته ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة، وكانت عينته من البلعوم الأنفي التي تم جمعها في منتصف نوفمبر 2021 ، "كشفت عن مجموعة غير نمطية لا تتوافق مع نمط متغير دلتا المتضمن في جميع إصابات SARS-CoV-2 تقريبًا في ذلك الوقت"، ولاحقًا مع أوميكرون أيضًا.

أظهرت عينات الجهاز التنفسي التي تم جمعها من سبعة مرضى آخرين إيجابيين لـ SARS-CoV-2 يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية نفس المجموعة من الطفرات التي تم فحصها بواسطة qPCR. كانا شخصين بالغين وخمسة أطفال (أقل من 15 عامًا).

تم إرسال عينات الجهاز التنفسي من هؤلاء المرضى الثمانية إلى مستشفى جامعة معهد ميديتيراني لتسلسل جينوم SARS-CoV-2 على النحو الموصى به من قبل سلطات الصحة العامة الفرنسية.

بشكل عام، تظهر هذه الملاحظات مرة أخرى عدم القدرة على التنبؤ بظهور متغيرات جديدة من SARS-CoV-2، وهي تمثل صعوبة السيطرة على هذا الانتشار اللاحق.

أصبحت متغيرات SARS-CoV-2 مصدر قلق فيروسي ووبائي وسريري رئيسي، لا سيما فيما يتعلق بخطر الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح، كما أن ظهور المتغير الجديد يستدعي زيادة المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 .