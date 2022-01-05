سيرين عبد النور ومايا دياب بنفس الإطلالة.. من أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور والمطربة مايا دياب بنفس الإطلالة في برنامجين مختلفين، حيث حلت الأولى ضيفة في برنامج " أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون"، أما الفنانة مايا دياب حلت ضيفة برنامج "بصراحة مع" الذي يعرض على شاشة MBC.

وارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان أسود بأكمام، مزينا بالفصوص، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

أما مايا دياب ارتدت نفس الفستان الأسود ونسقت معه الجوارب الشبك وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا، مع رفعه من الجانبين.