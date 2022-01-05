5 مواليد أبراج نرجسية بطبيعتها.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي
حب النفس وعدم من الصفات التي يتمتع بها كثير من الأشخاص، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن
يصل إلى النرجسية.
فيما يلي، نذكر لكم 5 مواليد أبراج فلكية نرجسية بطبيعتها، وفقا لموقع "timesofindia".
- الثور:
يميل مواليد الثور إلى الاعتقاد بأنهم الأفضل وأنهم يستحقون كل شيء من معظم الأشخاص، بالإضافة إلى أنهم يكرهون وضع أنفسهم في مكان الآخرين.
- الأسد:
مواليده معروفون بحبهم لأنفسهم، وهذا يجعلهم نرجسيين لأنهم سيحاولون دائمًا إظهار أنهم أفضل منك بكل الطرق.
- العقرب:
يمكن أن يكون مولود العقرب نرجسيًا حقًا إذا تعرض للأذى أو الخيانة، إنها تجعله ينتقم بطبيعته.
- الدلو:
يمكن أن يكونوا مستقلين لدرجة أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى احتياجاتهم ورغباتهم، ومن أجل تحقيق ذلك، يستفيدون من الأشخاص.
- الحمل:
لا يفكر مولود الحمل في الآخرين، حتى عندما يكون من أحبائه، فهم يميلون إلى النرجسية بطبيعتهم.