5 مواليد أبراج نرجسية بطبيعتها.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حب النفس وعدم من الصفات التي يتمتع بها كثير من الأشخاص، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن

يصل إلى النرجسية.

فيما يلي، نذكر لكم 5 مواليد أبراج فلكية نرجسية بطبيعتها، وفقا لموقع "timesofindia".

- الثور:

يميل مواليد الثور إلى الاعتقاد بأنهم الأفضل وأنهم يستحقون كل شيء من معظم الأشخاص، بالإضافة إلى أنهم يكرهون وضع أنفسهم في مكان الآخرين.

- الأسد:

مواليده معروفون بحبهم لأنفسهم، وهذا يجعلهم نرجسيين لأنهم سيحاولون دائمًا إظهار أنهم أفضل منك بكل الطرق.

- العقرب:

يمكن أن يكون مولود العقرب نرجسيًا حقًا إذا تعرض للأذى أو الخيانة، إنها تجعله ينتقم بطبيعته.

- الدلو:

يمكن أن يكونوا مستقلين لدرجة أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى احتياجاتهم ورغباتهم، ومن أجل تحقيق ذلك، يستفيدون من الأشخاص.

- الحمل:

لا يفكر مولود الحمل في الآخرين، حتى عندما يكون من أحبائه، فهم يميلون إلى النرجسية بطبيعتهم.