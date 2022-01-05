الجدول الزمني لأعراض أوميكرون الثمانية.. إليك توقيت حدوثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من القلق انتابت العالم بعد تزايد أعداد الإصابة بمتغير أوميكرون الأخير لفيروس كورونا، الذي يبدو أن أعراضه مختلفة عن الإصابات بالبدائل السابقة للفيروس، كما يبدو أن تلك الطفرة الأخيرة كانت قابلة للانتقال بشكل كبير.

وحدد الخبراء أعراض فيروس كورونا أكثر بكثير من الأعراض الثلاثة الرسمية المدرجة من قبل هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، بينما يحاولون التعرف على لمزيد من أعراض "أوميكرون"، بدأت الدراسات في تحديد الأعراض الرئيسية لهذا البديل، والتي تشبه أعراض نزلات البرد ، وفقًا لموقع express.

وأبلغت أحدث البيانات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة بتاريخ 31 ديسمبر عن ما يقل قليلاً عن 250.000 حالة من حالات أوميكرون المؤكدة، وتم تسجيل أول حالة في 27 نوفمبر، مما يعني أنه في شهر واحد فقط، ارتفعت الحالات من رقم واحد إلى ربع مليون.

يبدو أن أعراض أوميكرون أكثر اعتدالًا بشكل عام من سلالات الفيروس التاجي الأخرى، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يصاب الناس بمرض شديد، وفي بعض الحالات، يموتون.

على الرغم من أن الأعراض الرسمية من الحكومة البريطانية وهيئة الخدمات الصحية، بقيت كما كانت خلال فترة جائحة كوفيد، تظهر البيانات أن أوميكرون قد يكون له أعراض مختلفة وغالبًا ما تكون أكثر تنوعًا.

الأعراض الثلاثة الرسمية لـ كورونا وفقًا للهيئة هي سعال جديد ومستمر وحمى وفقدان حاسة التذوق والشم، ومع ذلك، لا يعاني الكثير من الأشخاص من أي من هذه الأعراض الثلاثة على الإطلاق.

قارن العديد من الأشخاص أعراض أوميكرون بنزلات البرد، مع ظهور حكة في الحلق وسيلان الأنف من بين الأعراض الأكثر شيوعًا، كما حدد الخبراء في جميع أنحاء العالم ثماني علامات تحذيرية من أوميكرون وحذروا من أن هذه من المرجح أن تظهر في المراحل المبكرة من المرض.

وفيما يلي أعراض الإنذار المبكر الثمانية لأوميكرون وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا:

-حكة الحلق

-آلام أسفل الظهر

-سيلان الأنف / احتقان

-صداع الرأس

-إعياء

-العطس

-تعرق ليلي

-آلام الجسم

قد تظهر هذه الأعراض في وقت مبكر بعد يومين من التعرض لشخص لديه أوميكرون، كما يمكن أن تستغرق الأعراض وقتًا أطول للظهور، حتى بعد 14 يومًا من التعرض، ولهذا السبب إذا كنت قد تعرضت للفيروس، فيجب عليك إما الاستمرار في الاختبار بانتظام (كل يوم) أو عزل نفسك لمدة 10 أيام.

علق رايان روتش، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث للتأمين الصحي في جنوب إفريقيا، على أن الأدلة القصصية تشير إلى ظهور أعراض أوميكرون في غضون ثلاثة أيام.

وقال إنه عادة ما يكون الأشخاص المصابون بحالة خفيفة من كورونا على ما يرام لمدة أسبوعين تقريبًا، وبالطبع، يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بعد الاختبار الإيجابي.

وأفاد بأنه يعاني الكثير من الأشخاص من مرض كوفيد -19، حيث تستمر الأعراض لأشهر، كما توقعت بيانات دراسة "زوي كوفيد" لدراسة كورونا بالمملكة المتحدة، في ديسمبر أن 1418 شخصًا في اليوم سيستمرون في تجربة الأعراض لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا.

قال البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء في تطبيق "زوي كوفيد" : "كما تظهر أحدث بياناتنا، فإن أعراض أوميكرون هي في الغالب أعراض البرد وسيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق والعطس".