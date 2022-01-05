4 أحذية رياضية يمكن ارتداؤها مع «بدلة كلاسيكية».. «خليك زي مو صلاح»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يوفر الحذاء الرياضي راحة للقدم لا يمكن للأحذية الكلاسيكية العادية توفيرها، وهو ما دفع بعض المشاهير مؤخرا للاتجاه إلى ارتداء الأحذية الرياضية على الملابس الكلاسيكية، ومنهم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي ظهر مرتديا «بدلة كلاسيكية» على «حذاء رياضي»، إلى جانب عدد آخر من لاعبي كرة القدم والمشاهير، وفي السطور التالية يقدم موقع «هن»، أهم الأحذية الرياضية وكيفية تنسيقها، بحسب موقع manofmany.

نصائح عند ارتداء الحذاء الرياضي مع البدلة

- اختيار البدلة المناسبة أمر بالغ الأهمية إذا قررت ارتداؤها مع حذاء رياضي، لذا من الأفضل اختيار قصة بنطلون رفيعة دون كسر، ويجب ألا تكون ساق البنطلون فوق الجزء العلوي من حذائك.

- اختر حذاء رياضي بألوان محايدة لارتدائه مع البدلة، مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي.

- الأحذية الرياضية الجلدية هي الأفضل دائما.

- لا تحاول اختيار أحذية ذات ألوان زاهية، وابتعد عن الأحمر والأزرق.

- لا ترتدِ بدلات فضفاضة بأرجل طويلة.

- لا تختار أحذية رياضية رخيصة مقلدة.

- احرص على نظافة الحذاء دائما، ولا ترتدية متسخا تحت أي ظرف.

- لا تحاول ارتداء أحذية رياضية مع بدلة توكسيدو.

أفضل الأحذية الرياضية لارتدائها مع البدلة

حذاء من «أوليفر كابيل لو»

حذاء مثالي لارتدائه مع البدلة نظرًا لشكلة الكلاسيكي وخامته الجلدية، اذ يمكن ارتداؤه مع أي شيء إلى حد كبير، كما أنّه مناسب جدا مع بدلة ضيقة باللون الأزرق الداكن أو الرمادي حيث يمكنك التخلي عن ربطة العنق أو مع قميص من النوع بولو، هو أمر شائع في المكتب هذه الأيام.

حذاء نايك كورتيز

يأتي باللون الأحمر والأبيض والأزرق الكلاسيكي، رغم أنّه الذهاب إلى المكتب أثناء ارتدائه، لكنه مناسب بشكل كبير مع بدلة كتان ذات قصة مستقيمة، ويفضل اختيار ألوان الكتان الطبيعية مع قميص بنفس الألوان، لتقليل حدة ألوان الحذاء.

حذاء جوردان 1 ريترو هاي شادو

هو أحد أشهر ألوان جوردان 1، ويعتبر من أكثر الأحذية تقليدية وعصرية، مناسب جدا لارتدائه مع بدلة سوداء بقصة مستقيمة.

حذاء أديداس ستان سميث

عند البحث عن زوج من الأحذية الرياضية لتنسيقه مع بدلة، يعتبر «أديداس ستان سميث» على قائمة أفضل الإختيارات، يمكنك تنسيقه مع بدلة باللون الكحلي أو مع درجات ألوان داكنة.